Mercato - PSG : Sergio Ramos enchaîne les indices sur son avenir

Publié le 3 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse mardi, Sergio Ramos s'est notamment longuement confié sur son avenir. L'occasion de rappeler qu'il n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite malgré ses 36 ans, et de glisser quelques indices sur son futur au PSG où son contrat s'achève en juin prochain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Sergio Ramos dont le contrat s'achève en juin prochain. Les discussions n'ont pas encore débuté mais le PSG semble bien décidé à le conserver. D'ailleurs, à l'occasion de son passage en conférence de presse, l'Espagnol a été interrogé sur son avenir à Paris.

«La saison prochaine», l'indice de Ramos

« Concernant ma prolongation de contrat, je pense seulement à jouer et à être à mon meilleur niveau. On verra ce qu’il se passe à la fin de la saison. Je suis très heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer il y a plus d’un an. J’espère pouvoir rendre la pareille avec de bonnes prestations dans la durée et des titres pour nos fans », confie Sergio Ramos avant d'être relancé sur la possibilité de répondre en français à une question : « Non, non… La saison prochaine ! (Rires). » Un bel indice pour son futur.

Ramos n'est pas près de prendre sa retraite