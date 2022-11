Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos vend la mèche pour son avenir

Publié le 2 novembre 2022 à 12h45

Arthur Montagne

De retour à un bon niveau, et surtout débarrassé de ses pépins musculaires, Sergio Ramos va toutefois devoir gérer la question de son avenir. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain, mais l'ancien capitaine du Real Madrid lâche un indice inattendu concernant son futur.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Sergio Ramos dont le bail s'achève en juin prochain. Il faut dire que le défenseur espagnol est enfin débarrassé de ses pépins physiques et enchaîne les matches sans souci depuis le début de saison. Présent en conférence de presse, l'ancien capitaine du Real Madrid a évoqué son avenir au PSG.

Gros boulot du @le10sport sur le #PSG depuis une semaine1⃣ Prolongation Messi https://t.co/alP3XVGGjw2⃣ Condition pour la venue de Skriniar https://t.co/cIqSvbJjx93⃣ Prime non payée à Mbappé https://t.co/VmBQBApFFd4⃣ Porte ouverte pour prolonger Ramos https://t.co/owhQ0SQbhu — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 24, 2022

«Je suis heureux que le PSG ait fait un effort»

« Pour la prolongation ? Je pense seulement à jouer à mon meilleur niveau. On verra. Je suis heureux que le PSG ait fait un effort pour me signer deux saisons », lance Sergio Ramos devant les médias en marge du choc contre la Juventus avant de lâcher un indice plus précis.

Ramos parlera français... la saison prochaine