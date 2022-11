Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos lâche ses vérités sur son calvaire

Publié le 1 novembre 2022 à 23h30

Arthur Montagne

Arrivé libre au PSG durant l'été 2021, Sergio Ramos quittait ainsi le Real Madrid 17 ans après son arrivée. Un énorme changement pour le défenseur espagnol qui a connu des soucis d'intégration sans grande surprise. Mais surtout, l'ancien capitaine de la Roja a été lourdement handicapé par des blessures qui ont plombé sa saison. Et alors que tout va beaucoup mieux, il revient sur ses débuts poussifs à Paris.

Durant l'été 2021, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec des joueurs libres, déboursant ainsi aucune indemnité de transfert pour attirer Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et surtout les deux stars : Lionel Messi et Sergio Ramos. Mais comme La Pulga , l'ancien capitaine du Real Madrid a eu beaucoup de mal à s'intégrer à Paris après 17 saisons sous la tunique merengue. Handicapé par des blessures, l'Espagnol a très peu joué, mais après une préparation estivale bien plus aboutie, Sergio Ramos a laissé de côté ses pépins physiques et peu enfin enchaîner les matches.

«L'an passé est oublié»

Présent en conférence de presse, Sergio Ramos est d'ailleurs revenu sur ses difficultés de la saison dernière. « La saison passée a été difficile à vivre parce que j’ai subi des blessures et j’ai dû m’adapter à un nouveau club après avoir passé presque toute ma carrière au Real Madrid. Ce sont des étapes qu’il faut surpasser. J’ai été très peu blessé durant ma carrière et beaucoup la saison passée, c’est comme ça (sourire). J’y ai fait face et j’espère ne plus avoir à le faire. Ce sont des choses qui touchent votre vie aussi bien professionnelle que personnelle. L’effort, l’exigence, le professionnalisme et la persévérance ont été des clés pour surmonter ces épreuves. Je suis arrivé ici en pensant que j’allais jouer à mon meilleur niveau, et je pense l’être à présent. C’est totalement oublié. Il y a eu beaucoup de changements : l’entraîneur, la direction sportive, certains joueurs. Je peux dire que je suis heureux à Paris (sourire). Je suis bien installé et je suis affamé de gagner de nouveaux trophées en jouant à mon meilleur niveau, comme je l’ai fait tout au long de ma carrière », assure-t-il avant d'afficher ses ambitions avec le PSG en Ligue des champions.

