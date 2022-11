Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye lâche ses vérités sur son transfert

Publié le 2 novembre 2022 à 16h30

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Idrissa Gueye faisait partie des indésirables du PSG. Suite aux arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, le Sénégalais a ainsi été invité à se trouver un nouveau club. C'est ce qu'il a fait. Et à 33 ans, Gueye a fait son grand retour à Everton, club qu'il avait quitté en 2019 pour signer au PSG.

Passé par Everton entre 2016 et 2019, Idrissa Gueye avait ensuite rejoint le PSG. Mais voilà que le Sénégalais a retrouvé les Toffees durant le dernier mercato estival. Poussé vers la sortie avec d'autres indésirables, le milieu de terrain de 33 ans a ainsi fait son grand retour à Everton. Un immense bonheur pour le principal intéressé comme il a pu l'expliquer aux médias de son club.

« C'était comme revenir à la maison »

Ce mercredi, Idrissa Gueye est ainsi revenu sur son mercato. Et à propos de son transfert du PSG vers Everton, le Sénégalais a expliqué : « Je suis très, très heureux d'avoir une nouvelle opportunité afin de tout donner pour ce club. J'ai passé trois ans ici et une fois que vous êtes bleu, vous l'êtes pour toujours. Comment je peux l'expliquer ? C'est dans mon coeur. Ce club fait partie de moi. C'est difficile de trouver les mots, mais revenir ici, c'était comme revenir à la maison ».

« Dès qu'Everton m'a appelé... »