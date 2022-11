Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste tombe à l'eau pour Lionel Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 15h10

Thibault Morlain

Et si une autre option s'offrait à Lionel Messi pour son avenir ? En effet, il a quelques fois était question d'un retour en Argentine, notamment aux Newell's Old Boys, son premier club, pour le septuple Ballon d'Or. Mais voilà que la boucle serait très loin d'être bouclée pour Lionel Messi...

En ce qui concerne l'avenir de Lionel Messi, cela serait une course à 3. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos veut prolonger l'Argentin. Mais Messi étant dans sa dernière année de contrat, il pourrait partir libre et le FC Barcelone ainsi que l'Inter Miami sont à l'affût pour le récupérer.

« Il y avait l'idée un peu romantique de revenir en Argentine »

Mais concernant l'avenir de Lionel Messi, un retour aux Newell's Old Boys a également été évoqué à certaines reprises. Révélé au sein du club de Rosario, l'Argentin pourrait ainsi revenir sur ses traces. Toutefois, biographe de Messi, Guillem Balague a du mal à l'imaginer : « Il y avait l'idée un peu romantique de revenir en Argentine et de finir sa carrière pour Newell's Old Boys. Mais je ne vois pas cela se concrétiser ».

« Peut-être dans cinq ans... »