Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Tebas sur le transfert de Messi au Barça

Publié le 2 novembre 2022 à 10h30

Amadou Diawara

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi pourrait faire ses valises et retrouver le FC Barcelone librement et gratuitement à l'été 2023. Interrogé sur le cas de la Pulga, Javier Tebas a estimé qu'elle avait fait une erreur en quittant le Barça, et qu'elle devait à tout prix faire son retour au Camp Nou.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. En effet, Leo Messi a paraphé un bail de deux saisons avec le club de la capitale.

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi va changer de club librement et gratuitement l'été prochain s'il ne rempile d'ici-là. Conscient de la situation de la Pulga , le FC Barcelone serait en embuscade pour boucler son transfert à 0€. Et à en croire Javier Tebas, Lionel Messi a tout intérêt à faire son retour au Camp Nou.

« Lionel Messi vous manque-t-il en Liga ? Peut-il faire son retour au FC Barcelone ? Je pense que (Leo) Messi ne manque pas seulement à la Liga, il manque au football, parce que le championnat français est ce qu'il est. N'est-ce pas ? Je pense que, même s'il est au PSG, il est beaucoup moins suivi que lorsqu'il était au FC Barcelone. Lionel Messi manque donc au football et espérons qu'il fera une grande Coupe du monde, car c'est là que nous pourrons tous le revoir. Je ne vois pas tous les fans regarder un PSG-Nantes. Avec le Barca, en championnat, je l'ai vu beaucoup plus souvent », a jugé Javier Tebas, avant d'en rajouter une couche.

