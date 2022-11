Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos tente une manœuvre improbable avec Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 09h15

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Lionel Messi et de prolonger son contrat au PSG, Luis Campos a amorcé les discussions avec l’attaquant argentin en interne. Et le conseiller sportif du club de la capitale espère même pouvoir boucler ce feuilleton avant le début de la Coupe du Monde.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage de prolonger le contrat de Lionel Messi (35 ans) qui arrivera à expiration en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a déjà amorcé les discussions depuis quelque temps avec l’attaquant argentin à ce sujet.

Objectif Qatar pour Messi

À en croire les dernières tendances, Messi reste avant tout focalisé sur la Coupe du Monde au Qatar et ne donnera aucune réponse définitive au PSG ni à ses autres courtisans avant cette échéance. Et pourtant…

Campos rêve de le prolonger avant le Mondial