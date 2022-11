Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce transfert est annoncé pour Lionel Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Pour Lionel Messi, cela ne se jouerait finalement pas qu'entre le PSG et le FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, l'Inter Miami serait d'ailleurs le mieux placé pour récupérer l'Argentin, en fin de contrat avec le club de la capitale. Messi va-t-il alors prendre la direction de la Floride ? Fabrizio Romano en a aucun doute.

Si Lionel Messi est aujourd'hui un joueur du PSG, la question est de savoir où il jouera la saison prochaine. En effet, l'Argentin est en fin de contrat avec le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos veut prolonger La Pulga, mais le FC Barcelone rôde et rêve d'un retour de Messi. Mais attention à l'Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS, qui serait, selon The Athletic , aujourd'hui l'option la plus probable pour le septuple Ballon d'Or.

Les manoeuvres de l'Inter Miami

Alors que l'avenir de Lionel Messi fait ainsi énormément parler, Fabrizio Romano a fait le point sur sa chaine Youtube . Et dans un premier temps, il a confirmé la volonté de l'Inter Miami de recruter l'Argentin. Le fait est toutefois que Messi est bien au PSG et pour le moment, il n'a pris aucune décision.

Messi va aller à Miami !

Rien n'est donc encore acté pour Lionel Messi. Pour autant, Fabrizio Romano a estimé par la suite que, selon lui, Messi à l'Inter Miami, cela serait officiel un jour. Reste maintenant à savoir quand pour le joueur du PSG.