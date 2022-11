Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi reçoit deux offres, la menace se confirme

Publié le 2 novembre 2022 à 09h00

Arthur Montagne

De retour à son meilleur niveau, Lionel Messi ne laisse personne indifférent sur le mercato. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain et ses prestations auraient convaincu le FC Barcelone et l'Inter Miami de contacter La Pulga en vue de la saison prochaine. Malgré tout, le PSG va faire le forcing pour le prolonger.

Après une première saison plus que poussive, Lionel Messi a retrouvé ses standards catalans. En effet, depuis le début de saison, l'Argentin a inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives avec le PSG, en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Et forcément, cela relance le débat sur son avenir puisque le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain à Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a d'ailleurs validé l'option d'une prolongation et autorisé Luis Campos à lancer les négociations avec l'entourage de Lionel Messi.

Mercato - PSG : L’énorme annonce d’Allegri sur l’avenir de Lionel Messi https://t.co/1dMGcQ6X4P pic.twitter.com/vMQaXxm22c — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Le Barça et l'Inter Miami débarquent pour Messi

Néanmoins, ses prestations attirent les convoitises. Et selon les informations de RMC Sport , le FC Barcelone et l'Inter Miami se sont rapprochés de l'entourage de Lionel Messi en vue de l'attirer libre en fin de saison. Mais l'Argentin est plus heureux que jamais au PSG et Guillem Balague assurait que le club de la capitale avait l'avantage pour le moment.

«Le PSG a un net avantage»