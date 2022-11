Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une réponse très claire pour Lionel Messi

Publié le 2 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de prolonger au plus vite le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en juin prochain, le PSG se penche déjà sur ce dossier en coulisses. Et malgré les autres sollicitations dont l’attaquant argentin fait l’objet, le Qatar a de solides arguments à faire valoir pour boucler sa prolongation.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos envisage plus que jamais de prolonger La Pulga et a déjà amorcé ce dossier depuis plusieurs semaines en coulisses. Et malgré des intérêts annoncés de l’Inter Miami en MLS ainsi que du FC Barcelone qui rêve de rapatrier Messi libre en 2023, le PSG semble en position de force.

Mercato : Le PSG affiche une certitude pour Lionel Messi https://t.co/C3eyTVLNSR pic.twitter.com/ia7aOUFr33 — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

« Messi pourrait bien rester »

Le journaliste argentin de La Nacion , Claudio Mari, a évoqué l’avenir de Messi dans un entretien accordé à Foot Mercato : « Ce que Messi ne devrait pas faire, quand son contrat avec le PSG se terminera, c’est de penser à cette idée de MLS. Ça ne lui conviendra pas pour les dernières années de sa carrière. Ce ne serait pas le meilleur pour lui. Ce qui pourrait être le meilleur pour lui, c’est si le PSG lui présente un projet fort pour rester compétitif en Europe. Messi pourrait bien rester » , a-t-il confié.

Si le PSG est compétitif…