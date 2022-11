Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau Messi est arrivé, le Qatar jubile

Publié le 1 novembre 2022 à 18h30

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi fait grandement parler de lui pour son avenir. Il faut dire que cette saison, contrairement à la précédente, l'Argentin brille au PSG. D'ailleurs cela se ressentirait dans son comportement. La Pulga n'hésiterait plus à afficher son bonheur au Camp des Loges. Une bonne indication pour le PSG.

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi a réalisé une première saison délicate avec le PSG. Néanmoins, alors qu'il a connu une préparation estivale bien plus tranquille et aboutie, l'Argentin est revenu avec de biens meilleures intentions et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Ses statistiques sont d'ailleurs évocatrices : 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions. Un rendement qui n'est pas sans rappeler ses standards catalans. Et si cela fonctionne aussi bien sur le terrain, c'est probablement parce que Lionel Messi est plus heureux que jamais au PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos a le feu vert pour Lionel Messi https://t.co/8aVgFiD9Qg pic.twitter.com/ZNVBR5xcMz — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Messi plus heureux que jamais à Paris !

En effet, selon les informations de RMC Sport , le Lionel Messi transparent et qui baissait la tête a laissé place à un Messi souriant comme l'ont constaté plusieurs habitués du Camp des Loges. L'Argentin ne cache plus le plaisir qu'il a depuis le début de saison avec le PSG. C'est donc un nouveau joueur mais également un nouvel homme qui a entamé cette saison. Un bonheur qui se retrouve dans les chiffres et dans les prestations de La Pulga . De très bon augure pour le PSG alors que le contrat de Lionel Messi s'achève en juin prochain et que le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de l'ancien barcelonais, comme révélé par le10sport.com.

De bon augure pour son avenir