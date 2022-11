Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le dernier renfort du projet QSI se lâche sur son mercato

Publié le 1 novembre 2022 à 16h00

Arrivé dans les ultimes instants du mercato estival, Carlos Soler est l'homme en forme du PSG. Auteur de deux buts ces derniers jours, l'international espagnol donne raison à ses dirigeants. Lors d'un entretien accordé à un média de son pays, le joueur de 25 ans est revenu sur son transfert, mais aussi sur son adaptation à Paris.

Buteur face au Maccabi Haïfa mardi dernier, buteur face à l'ESTAC samedi dernier, Carlos Soler profite du moindre temps de jeu que lui offre Christophe Galtier. En raison de la concurrence, le milieu de terrain, arrivé dans les ultimes instants du mercato au PSG, pourrait être barré. Mais lors des dernières rencontres, Soler a saisi l'opportunité et est parvenu à se montrer. « J’ai été satisfait, comme lors de son entrée en Ligue des Champions où il avait marqué. Nous connaissons les qualités de Carlos et il doit s’adapter à notre système, à beaucoup de choses » a confié Christophe Galtier, son entraîneur samedi dernier.

Des débuts compliqués au PSG

En raison de la suspension de Neymar, Carlos Soler devrait continuer sur sa lancée face à la Juventus mercredi. A quelques heures de cette rencontre, l'international espagnol est revenu sur son arrivée au PSG lors d'un entretien accordé à Radio Estadio . « C'est vrai que depuis mon arrivée, je n'ai pas eu beaucoup de minutes. Je savais que c'était compliqué parce que je venais dans un club énorme avec d'énormes joueurs, avec beaucoup de qualité » a admis Soler.

« Je devais m'adapter. Maintenant, je me sens bien »

Mais le joueur est heureux de pouvoir enfin enchaîner. « Je devais m'adapter. Maintenant, je me sens bien, cette semaine a été très spéciale pour moi, faire ses débuts en tant que titulaire est spécial, jouer devant les fans et donc deux buts en deux matchs, la vérité est que je suis heureux pour les victoires et le niveau » a déclaré le joueur de 25 ans, qui essaye d'apprendre aux côtés de grandes stars.

