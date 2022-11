Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... L'aveu de Carlos Soler sur son transfert

Publié le 1 novembre 2022 à 13h45

Arrivé dans les ultimes instants du mercato estival au PSG, Carlos Soler ne semble pas regretter sa décision. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole ce lundi, l'ancien joueur du FC Valence est revenu sur son arrivée et notamment sur la présence d'anciens joueurs de Liga dans le groupe comme Lionel Messi ou Neymar.

Il est le dernier renfort enregistré par le PSG cet été. Arrivé dans les ultimes instants du mercato, Carlos Soler s'est engagé sur le long terme à Paris. Ancien pensionnaire du FC Valence, il s'est engagé jusqu'en 2027 avec le PSG. En manque de temps de jeu en début de saison, Carlos Soler a enfin l'occasion de s'exprimer sous le maillot parisien.

Carlos Soler va enchaîner

Buteur face au Maccabi Haïfa et à l'ESTAC ces derniers jours, Carlos Soler devrait enchaîner face à la Juventus ce mercredi en Ligue des champions. L'international espagnol devrait profiter de la suspension de Neymar pour glaner une place de titulaire.

« C'est un plaisir de jouer avec les meilleurs du monde »