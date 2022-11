Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rien ne va plus pour Gerson

Publié le 1 novembre 2022 à 12h10

Axel Cornic

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, Gerson a vu sa situation changer radicalement en seulement quelques mois. L'arrivée d’Igor Tudor a été un tournant important, puisque le Brésilien ne s’entend pas du tout avec lui et désormais, son avenir à l’Olympique de Marseille est empli de doutes.

Recruté pour 30M€ sous les indications de Jorge Sampaoli il y a un peu plus d’un an, Gerson est l’une des grandes interrogations de la saison. En froid avec Igor Tudor, le milieu de terrain est méconnaissable et dans son entourage on parle déjà d’un départ catastrophe de l'OM dès le mois de janvier.

Une attitude « inadmissible » de la part de Gerson

Tout récemment, La Provence faisait remarquer que le comportement de Gerson commencerait à agacer en interne. Lors de la rencontre face au RC Strasbourg, son attitude aurait même paru « inadmissible » pour les dirigeants de l’OM, qui commencent à se poser des sérieuses question à son sujet.

A l’OM, on est conscients de l’avoir perdu