Mercato - OM : Un transfert en janvier, unique solution pour Gerson ?

Publié le 31 octobre 2022 à 16h00

Axel Cornic

Arrivé à la demande de Jorge Sampaoli, Gerson est clairement l’un des perdants du changement d’entraineur à l’Olympique de Marseille. Le courant n semble pas du tout passer avec Igor Tudor et les dernières sorties de son entourage n’ont fait que jeter de l’huile sur le feu, avec un départ qui semble désormais inévitable.

Recruté pour un total de 30M€, Gerson a été l’une des satisfactions de la saison dernière, avec notamment un printemps doré qui a grandement aidé l’OM à arracher sa qualification en Ligue des Champions. Tout a pourtant changé à l’intersaison, puisque depuis le départ de Jorge Sampaoli l’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même.

Avec Tudor, ça n’a jamais collé

Avec le successeur de l’Argentin, les choses ne se sont jamais vraiment bien passées. Dès l’arrivée d’Igor Tudor, des désaccords ont été signalés en interne et Gerson aurait notamment été impliqué dans un clash, en marge d’un entrainement. La suite de la saison n’a rien arrangé, puisque le joueur est peu à peu sorti du onze titulaire de l’OM ne rentrant souvent même pas en jeu, comme récemment face au PSG (1-0) et face au RC Lens (0-1).

« On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato »

Une situation qui a fait réagir son entourage et notamment son père, qui a brandit la menace d’un départ de l’OM. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato » a expliqué à L’Equipe celui qui est également l’agent de Gerson. « Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés ». A noter que Marcao, père du milieu brésilien, aurait contesté cet entretien selon plusieurs médias étrangers.

