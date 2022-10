Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse catalane lâche une bombe sur l’avenir de Messi

Publié le 31 octobre 2022 à 14h30

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi fait débat actuellement, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, une prolongation n’est pas encore assurée. Le Paris Saint-Germain met tout en œuvre pour le garder selon nos informations et si en Catalogne on parlait d’un possible retour au FC Barcelone, on semble désormais avoir changé d’avis.

Le vrai Lionel Messi est enfin là. Arrivé au PSG lors de l’été 2021, La Pulga a mis quelques mois s’adapter à une nouvelle réalité après avoir passé toute une vie au FC Barcelone. Aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé il mène désormais l’attaque parisienne et est revenus à ses standards, avec notamment 12 buts et 13 passes décisives en 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG.

Luis Campos est déjà au travail

Mais c'est justement maintenant, alors qu’il semble s’être fait à sa nouvelle vie parisienne, que son avenir fait débat. Il ne faut en effet pas oublier que le contrat de Lionel Messi se termine en juin prochain et s’il possède une option d’une année supplémentaire, on n’en sait que très peu concernant sa décision. Sur le10sport.com, nous vous avons en tout cas révélé que Luis Campos a lancé les grandes manœuvres pour convaincre Messi de rester au PSG.

En Catalogne, on a abdiqué pour un retour au Barça

Un signal fort est arrivé ces dernières heures, puisqu’il vient de la presse catalane. D’après les informations de Sport , Lionel Messi et son entourage seraient enfin heureux à Paris et pour le moment, ils n’auraient aucune envie de changer de nouveau. Le PSG aurait ainsi un énorme avantage sur le FC Barcelone, qui rêve de son retour, mais également sur d’autres clubs comme l’Inter Miami. A 35 ans, Messi serait persuadé qu’il n’y aurait actuellement pas de meilleur projet sportif pour lui, ni d’ailleurs de meilleure situation pour sa famille.

