Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prévu pour la prolongation de Messi

Publié le 31 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Encore décisif ce samedi face à Troyes, Lionel Messi réalise une énorme saison avec le PSG. Celle-ci sera-t-elle sa dernière avec le club de la capitale ? L’Argentin est dans sa dernière année de contrat et il n’est donc pas exclu qu’il parte libre à l’été 2023. Mais le Qatar ne voit pas les choses de cette manière. En effet, la prolongation de Messi est une priorité et le plan de vol est déjà établi.

Après une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi s’est enfin adapté à son nouvel environnement et cela se ressent sur le terrain. En effet, depuis le début de la saison, l’Argentin est exceptionnel lui qui compte déjà 11 buts et 12 passes décisives en 16 matchs, toutes compétitions confondues. De quoi plus que jamais convaincre le PSG de prolonger Lionel Messi. Comme le10sport.com vous l’a d’ailleurs révélé, Luis Campos s’active en coulisses pour faire signer un nouveau contrat à La Pulga, alors que le sien court actuellement jusqu’en juin prochain.

Mercato - PSG : Une grande réponse tombe pour ce coup à 150M€ https://t.co/1Q1tm0yj62 pic.twitter.com/EGgca7miZj — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Deux ans de plus pour Messi

Lionel Messi va-t-il alors poursuivre sa carrière sous le maillot du PSG ? Sport a fait le point sur la question. Et comme confirmé par le média catalan, la prolongation de l’Argentin est bel et bien une priorité. Le club de la capitale a d’ailleurs ses plans pour réaliser cette prolongation. Ainsi, bien que Messi dispose d’une année supplémentaire en option dans son contrat actuel, le PSG souhaiterait directement lui offrir deux ans de plus. Lionel Messi aura alors 38 ans, mais cela ne semble pas effrayer les Parisiens, qui pense que La Pulga peut encore performer au plus haut niveau durant cette période.

Offensive imminente du PSG