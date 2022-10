Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée pour l'avenir Messi, le Qatar va être choqué

Publié le 31 octobre 2022 à 10h30 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 11h31

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au cœur de nombreuses discussions au sujet de son avenir. Il faut dire que La Pulga a retrouvé un niveau impressionnant depuis le début de saison et bien qu'une prolongation au PSG soit dans les tuyaux, l'Inter Miami n'a pas encore dit son dernier mot. Bien au contraire.

Tous les regards sont de nouveau tournés vers Lionel Messi. D'abord parce que l'ancien numéro 10 du FC Barcelone brille avec le PSG, mais également parce que son contrat s'achève en juin prochain. Et compte tenu de son début de saison impressionnant à Paris avec 12 buts et 13 passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues, Lionel Messi fait de nouveau rêvé plusieurs clubs. Comme révélé par le10sport.com, le PSG souhaite le conserver et le Qatar a même donné son feu vert. Joan Laporta rêve de réparer son erreur en rapatriant Lionel Messi au FC Barcelone. Mais c'est bien une troisième option qui prend de l'ampleur.

L'Inter Miami idéalement placé pour récupérer Messi ?

En effet, The Athletic lâche une petite bombe pour lancer la semaine en révélant qu'à l'heure actuelle, l'option la plus probable mène à l'Inter Miami. Le média anglais assure que les dirigeants de la franchise de MLS sont très optimistes quant à leur capacité à boucler ce qui serait la plus grande opération de l'histoire du championnat nord-américain. Les frères Jorge et Jose Mas, copropriétaires de l'Inter Miami aux côtés de David Beckham, s'entretiendraient régulièrement avec Jorge Messi, le père et représentant de La Pulga . Des discussions qui durent depuis plusieurs mois et qui sont jugées comme extrêmement positives au sein de la franchise de MLS.

A Miami, tout est mis en place pour accueillir Messi