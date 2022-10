Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Nouvel échec de Longoria sur le mercato ?

Publié le 31 octobre 2022 à 07h30

Pierrick Levallet

Impressionnant en début de saison, Nuno Tavares a perdu de sa superbe au fil des semaines. Le Portugais ne fait plus l’unanimité à l’OM. Le latéral gauche de 22 ans commence même à être pointé du doigt concernant son niveau en interne. S’il ne redresse pas très vite la barre, le joueur prêté par Arsenal pourrait connaître un destin totalement différent de celui de William Saliba.

Prêté par Arsenal cet été, Nuno Tavares avait rapidement conquis l’OM à son arrivée. Impressionnant dans le jeu offensif, le Portugais était très vite entré dans le coeur des supporters marseillais et s’était installé comme le titulaire d’Igor Tudor dans le couloir gauche. Mais au fil des semaines, Nuno Tavares a perdu de sa superbe. S’il est toujours important aux yeux du technicien croate, le Portugais commence à agacer à l'OM.

Nuno Tavares est décrié en interne

En interne, le latéral gauche prêté par Arsenal est pointé du doigt comme le rapporte L’Equipe . Son entrée en jeu lors du match nul contre Strasbourg ce samedi (2-2) n’aurait clairement pas convaincu. L’implication défensive de Nuno Tavares lui est fortement reprochée. D’après certaines personnes à l’OM, le Portugais ne semble concerné que par les phases offensives, problématique pour un défenseur. Nuno Tavares commence ainsi à être décrié en interne.

Un destin très différent de Saliba en fin de saison ?

Contrairement à William Saliba la saison dernière, l’arrivée du Portugais n’est pas une franche réussite pour le moment. Le prêt de Nuno Tavares ne comporte pas d’option d’achat. Le latéral de 22 ans retrouvera donc Arsenal, où il n’a pas un rôle important, à l’issue de la saison. Et s’il ne redresse pas la barre lors des prochaines semaines, l’OM pourrait totalement l’oublier. Cet été, Pablo Longoria avait tout essayé pour convaincre Arsenal de lui céder William Saliba, en vain. La situation pourrait être totalement différente avec Nuno Tavares l'été prochain. Reste à voir s’il haussera son niveau de jeu. Mais pour le moment, son recrutement s’apparente de plus en plus à un échec.