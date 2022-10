Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Kevin Gameiro était proche d’un transfert à l’OM

Publié le 31 octobre 2022 à 06h00

Thibault Morlain

Ce samedi, l’OM a concédé le match nul sur la pelouse de Strasbourg (2-2). Et c’est Kevin Gameiro, d’un superbe but dans les arrêts de jeu, qui a arraché ce résultat pour le RCSA. Un coup de massue pour les hommes d’Igor Tudor. Ironie du sort, Gameiro aurait pu être aujourd’hui un joueur de l’OM. En effet, il y a quelques mois, l’ancien du PSG était annoncé proche de débarquer sur la Canebière.

La spirale négative continue pour l’OM. Malgré deux buts d’avance contre Strasbourg, les hommes d’Igor Tudor ont concédé le match nul (2-2) au bout du temps additionnel. Et c’est Kevin Gameiro qui a permis à son club de repartir avec le point du nul. L’ancien du PSG aurait d’ailleurs pu être dans le camp d’en face pour cette rencontre. Si Gameiro a ainsi fait le bonheur de Strasbourg, club qu’il a retrouvé à l’été 2021, il aurait pu rejoindre l’OM à cette époque. L’opération était très avancée en coulisses.

Mercato - OM : Avant de partir, Sampaoli avait fait une énorme promesse à Dieng https://t.co/AYQ8z2qKke pic.twitter.com/SHKxZD6bod — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

« Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques entre nous »

Lors du mercato estival 2021, Kevin Gameiro était annoncé à l’OM. L’opération ne s’est finalement pas concrétisée, mais les contacts étaient bien réels. D’ailleurs, l’actuel joueur de Strasbourg était revenu sur ce feuilleton. « Rejoindre l’OM? Oui c’était vrai. (Rires) Marseille était très intéressé. J’ai eu le président (Longoria, ndlr) et le coach (Sampaoli, ndlr). Je connaissais les deux de l’Espagne. Il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques entre nous… Il y avait beaucoup d’excitation de ma part. Et après j’ai fait le choix de ne pas aller à l’OM. C’est un choix personnel et familiale on va dire. Aujourd’hui, je ne regrette en aucun cas mon choix. Je suis dans un bon vestiaire, il y a une bonne ambiance. On gagne des matchs ! », expliquait Gameiro en février dernier pour RMC .

« L’offre était là »