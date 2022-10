Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier reçoit un message de son dernier renfort

Publié le 31 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Carlos Soler a vécu sa toute première titularisation avec le club de la capitale samedi contre l’ESTAC, en championnat. Et le milieu offensif espagnol, qui a vécu une intégration plutôt compliquée avec le PSG, ne dissimule pas sa joie.

Après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le PSG bouclait dans les dernières heures du mercato estival le recrutement de Carlos Soler. Le milieu offensif espagnol, qui arrivait à un an de la fin de son contrat avec le FC Valence, a donc été attiré par Luis Campos pour 18M€ dans l’optique de venir seconder Neymar et de Lionel Messi en attaque. Mais Soler a vécu des premières semaines bien compliquées au PSG…

Soler, une intégration délicate

En effet, recruté tardivement dans le mercato, Carlos Soler est arrivé avec un retard physique sur ses coéquipiers, ce qui a donc pu justifier son faible temps de jeu en première partie de saison avec le PSG : « Il a démarré avec peu de repères après avoir peu joué avec nous et être arrivé tardivement au club. Il découvre évidemment la Ligue 1, mais il découvre encore ses partenaires puisque nous avons peu de séances de travail, et est encore en manque de rythme », confiait récemment Christophe Galtier à ce sujet. Et après avoir marqué son premier but avec le PSG mercredi soir en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa (7-2), Carlos Soler a enchainé samedi avec sa première titularisation contre Troyes en championnat (4-3).

« Je me sens de mieux en mieux »