Mercato - PSG : Galtier déclare sa flamme à une recrue de Campos

Publié le 30 octobre 2022 à 07h00

Arnaud De Kanel

Recruté en toute fin de mercato en provenance du FC Valence, Carlos Soler connait sa meilleure semaine avec le PSG. L'Espagnol a marqué mardi en Ligue des champions face au Maccabi Haifa avant de récidiver face à l'ESTAC ce samedi. Il n'en fallait pas moins à Christophe Galtier pour être comblé.

Luis Campos a utilisé l'un de ses réseaux préférentiels durant le mercato pour recruter Carlos Soler. L'Espagnol est arrivé en provenance du FC Valence, club avec lequel le conseiller sportif du PSG entretient des relations très étroites. Après des débuts poussifs, Carlos Soler profite bien de la rotation mise en place par Christophe Galtier et a brillé cette semaine. Avec deux buts en autant de rencontres, le coach du PSG est satisfait de l'Espagnol.

PSG : Kimpembe de retour, le constat accablant de Galtier https://t.co/LFc582iviF pic.twitter.com/fjT6dir1RA — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

«J’ai été satisfait»

« J’ai été satisfait comme pour son entrée en Ligue des champions cette semaine. On connait ses qualités et il doit s’adapter à l’équipe. Quand il joue dans un triangle au milieu, il est plutôt à gauche normalement mais je n’ai pas voulu dérégler Vitinha qui est bien là. Il a eu un petit moment de flottement sur les premières minutes mais il a la qualité technique et la capacité à se projeter. C’est un joueur de l’école espagnole avec beaucoup de qualité technique. Il n’a pas démarré beaucoup de matchs depuis le début de saison et je savais qu’il allait marquer un peu le pas. Il inscrit un but et obtient le penalty, c’est évidemment très positif » a déclaré Galtier en conférence de presse.

«C’était un jour particulier pour moi»