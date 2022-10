Foot - PSG

PSG : Ce clash qui a éclaté entre Campos et le clan Mbappé

Publié le 29 octobre 2022 à 13h00

Ce samedi, le PSG affronte Troyes, l’occasion pour Kylian Mbappé de retrouver Bruno Irles, son ancien formateur à l’AS Monaco. Et entre les deux hommes, c’était tendu à l’époque. Cela avait d’ailleurs fait naitre certaines tensions en Principauté, aboutissant même à un accrochage entre le clan Mbappé et Luis Campos, alors directeur technique sur le Rocher.

Avant d’être le joueur qu’il est aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé s’est révélé à l’AS Monaco, où il a été formé. Toutefois, en Principauté, cela n’a pas tout le temps été tout rose pour le natif de Bondy. Ainsi, quand il était chez les moins de 17 ans, Mbappé a notamment vécu des moments compliqués sous les ordres de Bruno Irles, qu’il va d’ailleurs retrouver ce samedi à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Troyes.

« Nous, on s’en va ! »

Le Parisien revient sur ces tensions entre Kylian Mbappé et Bruno Irles du côté de l’AS Monaco. Ainsi, le quotidien rapporte qu’à l’entraînement, le joueur âgé de 15 ans et demi s’ennuyait et n’était pas heureux. Le coupable ? Bruno Irles. Luis Campos a alors dû prendre les choses au moins. Le Portugais, qui était le directeur technique à l’AS Monaco, s’est alors expliqué avec Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé et le ton est monté. « Gardez votre entraîneur et laissez-le continuer avec ses méthodes. Par contre, nous, on s’en va ! » , lâchait ainsi Fayza Lamari.

