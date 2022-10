Foot - PSG

PSG : En discussions avec Campos, Kimpembe revient sur son calvaire

Publié le 28 octobre 2022 à 21h30

Amadou Diawara

Pendant plus de six semaines, Presnel Kimpembe a été éloigné des terrains à cause d'une blessure. Alors qu'il a fait son grand retour ce mardi lors du duel de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa au Parc des Princes, le vice-capitaine du PSG a fait part de son immense bonheur, avant de se livrer sur son calvaire.

Victime d'une lésion aux ischio-jambiers, Presnel Kimpembe a manqué plus de six semaines de compétition. Et lors de l'absence de son vice-capitaine, Christophe Galtier a dû changer de système, passant d'un 3-4-3 à un 4-3-3. De retour lors du carton face Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi en Ligue des Champions, Presnel Kimpembe était aux anges. Toutefois, comme il l'a reconnu lui-même lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1), l'international français revient de loin.

«Quand on est éloigné des terrains, c'est un peu compliqué»

« Mon grand retour ? C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, forcément. Ça faisait un moment que je n'étais pas sur un terrain. Pouvoir savourer avec son équipe et tous les supporters à la maison, c'était un réel plaisir. Quand on est éloigné des terrains pendant six semaines et demie, et qu'on ne peut pas toucher le ballon, être avec son équipe, avoir de "vie sociale" avec son équipe quotidiennement, c'est un peu compliqué. Mais on s'est accroché, et on a fait ce qu'il fallait. On est revenu au bon moment » , a confié Presnel Kimpembe.

«On est revenu au bon moment»

De retour sur les terrains, Presnel Kimpembe peut afficher un large sourire. D'autant qu'il est sur le point de prolonger son contrat avec le PSG, qui court jusqu'au 30 juin 2024. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a lancé les négociations avec l'entourage du joueur pour étendre son bail et augmenter son salaire.