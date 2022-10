Foot - PSG

PSG : Galtier est dans la tourmente, Deschamps monte au créneau

Publié le 28 octobre 2022 à 01h00

Thomas Bourseau

Depuis sa remarque déplacée sur l’utilisation du char à voile quant aux déplacements du PSG, Christophe Galtier est régulièrement sur le grill sur les questions environnementales des voyages du groupe du Paris Saint-Germain. Didier Deschamps vole à la rescousse de Galtier.

Ces dernières semaines, Christophe Galtier se trouve au coeur d’une polémique au niveau des déplacements de l’effectif du PSG pour les matchs à l’extérieur. Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait fait une mauvaise blague sur un voyage en char à voile. Et depuis, la question environnementale quant aux moyens de locomotion du PSG revient régulièrement sur le tapis.

«On s'était déjà déplacé en bus à Lille»

« Le voyage en bus ? On s'était déjà déplacé en bus à Lille. On voyage dans des bus très confortables, on a mis 2h30. On a eu un accident sur l'autoroute, on est restés un peu bloqué, mais c'était prévu et il y aura d'autres déplacements en bus. Dès qu'on peut le faire, on le fait parce que tout le monde est concerné par le problème climatique et on a voyagé dans de très bonnes conditions. ». a d’ailleurs confié Christophe Galtier au micro de Canal+ . Pour ce qui est d’un éventuel voyage en train, cela n’a encore jamais été fait par le PSG cette saison.

PSG : Apres la polémique, Galtier lance une révolution… pour Mbappé https://t.co/5oDz3PhYzh pic.twitter.com/0n2uqT9D17 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«Le train ? Vous êtes obligés de mobiliser deux policiers pour chaque personne»