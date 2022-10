Foot - PSG

PSG : Galtier corrige une grosse erreur de Pochettino

Publié le 27 octobre 2022 à 03h30

La saison dernière, Mauricio Pochettino a longtemps était critiqué pour le faible temps de jeu accordé aux jeunes joueurs, à l'image de Xavi Simons ou encore Edouard Michut, qui ont tous les deux quitté le PSG l'été dernier. Nouveau coach du club de la capitale, Christophe Galtier n'hésite pas quant à lui à lancer des joueurs issus du centre de formation à l'image de Warren Zaïre-Emery.

Le passage de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG s'est accompagné de nombreuses critiques. L'une d'elles concernait notamment l'utilisation des jeunes parisiens. En effet, alors que les performances d'Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Idrissa Gueye n'ont pas toujours convaincu, le technicien argentin a pourtant très peu sollicité Xavi Simons et Edouard Michut. Bien conscient des critiques suscitées par cette gestion, Christophe Galtier ne fait pas la même erreur. Ainsi, Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu sont entrés en jeu contre Ajaccio (3-0) vendredi. Et mardi soir, le jeune milieu de terrain a même fait ses premiers pas en Ligue des champions.

«Il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes»

En effet, Warren Zaïre-Emery est entré dans les 10 dernières minutes contre le Maccabi Haïfa (7-2). Un choix justifié par Christophe Galtier en conférence de presse : « Le score était acquis. Je voulais faire attention aux organismes, on a les matchs qui s'enchaînent. Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain ».

