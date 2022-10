Foot - PSG

PSG : Le vestiaire de Galtier prend position sur sa révolution

Publié le 26 octobre 2022 à 13h30

Amadou Diawara

Privé de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe lors du Classique face à l'OM, Christophe Galtier a lancé une révolution tactique, passant de trois à quatre défenseurs. Malgré le retour de ses deux joueurs de classe mondiale, le coach du PSG n'est pas revenu à son système initial. Un choix validé par le vestiaire de Christophe Galtier, en particulier par Marquinhos et Achraf Hakimi.

Pour faire face à la blessure de Presnel Kimpembe et à la suspension de Sergio Ramos, Christophe Galtier a décidé de procéder à un remaniement tactique. Plutôt que de conserver sa défense à trois, le coach du PSG a mis en place un système avec quatre joueurs derrière. Malgré le retour de Presnel Kimpembe et de Sergio Ramos, Christophe Galtier a maintenu son système à quatre défenseurs. Un choix qu'il a expliqué après le carton face au Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi soir.

«Ce soir, c’était très bien avec une défense à quatre»

« Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, et que des joueurs étaient en train de monter à l’entraînement, notamment Fabian Ruiz et Carlos Soler, sans oublier le petit Warren Zaïre-Emery, il y a eu une grande réflexion sur ce qu’on devait produire dans le jeu. Sur comment faire pour que les trois de devant (Mbappé, Messi et Neymar) puissent s’exprimer dans leur zone préférentielle. Avec la qualité de nos joueurs et de nos défenseurs, j’ai estimé que ce système pouvait être très intéressant » , a confié Christophe Galtier. Et cette décision est totalement validée par son vestiaire.

«Tout va bien dans ce système»

Interrogé après la victoire du PSG face au Maccabi Haïfia en Ligue des Champions, Marquinhos a lâché ses vérités sur le nouveau dispositif de Christophe Galtier. « Moi, particulièrement, j’y suis plus habitué (à la défense à 4, ndlr). C’est plus facile pour moi, mais nous savons que dans un match de foot, il faut avoir l’intelligence de pouvoir changer si besoin comme je l’ai déjà dit avant. Peut-être que sur un match en particulier, ce sera mieux avec une défense à trois. Ce soir (mardi), c’était très bien avec une défense à quatre. Nous sommes une très grande équipe, avec de grands joueurs, donc nous devons être capables de nous habituer à tout » , a estimé le capitaine du PSG.

«Ça nous laisse de bonnes possibilités»