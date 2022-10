Foot - PSG

PSG : Après leur démonstration, Messi, Neymar et Mbappé sont interpellés dans le vestiaire

Publié le 27 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Contre le Maccabi Haïfa (7-2) mardi soir, le trio offensif du PSG a livré l'une de ses plus belles prestations. En effet, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont tous brillé en se montrant décisif et en permettant aux Parisiens de largement s'imposer. Et dans le vestiaire du PSG, on espère que ça va continuer.

La fameuse MNM fait saliver les supporters du PSG depuis l'arrivée de Lionel Messi qui s'ajoute à Kylian Mbappé et Neymar. Néanmoins, lors de leur première saison ensemble, seul l'attaquant français a répondu présent et s'est montré au niveau. Mais depuis le début de l'exercice en cours, les deux anciens joueurs du Barça se sont largement rattrapés et leur démonstration contre le Maccabi Haïfa mardi soir est probablement la plus belle prestation du trio. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont chacun inscrit un doublé et délivré deux passes décisives tandis que Neymar a marqué et provoqué un but contre son camp. Par conséquent, dans le vestiaire du PSG, on se réjouit de la performance des trois attaquants.

«Si les trois de devant restent comme ça...»

« On a fait un bon match, on est très contents, on a réussi l'objectif de se qualifier en huitièmes de finale. On a marqué beaucoup de buts. Le coach a choisi ce système pour essayer beaucoup de choses. On est bien avec ce système, avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Le coach aime bien jouer en passant par le milieu, on est contents, ce sont de belles possibilités pour l'équipe. Si les trois de devant restent comme ça, il est possible de faire de grandes choses. On est contents qu'ils soient en forme et qu'ils aient tous marqué », explique ainsi Achraf Hakimi en zone mixte, imité par Marquinhos.

«Quand ils sont comme ça, c’est très difficile pour l’équipe adverse de résister»