Foot - PSG

PSG : Le grand Messi est de retour, les aveux du vestiaire de Galtier

Publié le 26 octobre 2022 à 12h00

Auteur d'un doublé ce mardi soir, en Ligue des champions, face au Maccabi Haïfa, Lionel Messi est de retour en très grande forme. Après une saison d'intégration, l'international argentin semble avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens. Après la rencontre, plusieurs joueurs du PSG ont salué la performance de La Pulga.

Le PSG a réalisé un festival ce mardi soir. Le club parisien n'a laissé aucune chance au Maccabi Haïfa, qui s'est lourdement incliné sur la pelouse du Parc des Princes (7-2). La MNM s'est amusée. Neymar est allé de son but, tandis que Kylian Mbappé et Lionel Messi ont inscrit un doublé. Le quatrième but de la saison en Ligue des champions pour l'international argentin, qui retrouve sa forme, sa joie et son explosivité.

Messi de retour en très grande forme

Arrivé durant l'été 2021, Lionel Messi a vécu une première saison particulière au PSG. Encore marqué par son départ du FC Barcelone, le joueur avait eu le plus grand mal à s'habituer à cette nouvelle vie. La Pulga avait même été sifflée par son propre public après une défaite en Ligue des champions face au Real Madrid. Mais Messi a profité de l'intersaison pour se refaire une santé et réaliser une bonne saison sous le maillot du PSG. Et le joueur commence à récolter le fruit de ses efforts.

« J'espère qu'il continuera comme ça »

De passage en zone mixte après la rencontre, Achraf Hakimi a confirmé le retour en forme de Lionel Messi « Je vois Messi comme très concentré et motivé, désireux de faire de grandes choses ici et avec son pays. Il est en très bonne forme et j'espère qu'il continuera pour le reste de l'année comme ça, je suis tellement content pour lui » a confié l'international marocain au micro d'ESPN.

