PSG : Une sanction va tomber pour Neymar à la Coupe du Monde ?

Publié le 27 octobre 2022 à 11h30

Thibault Morlain

D'ici quelques jours, Neymar s'envolera pour le Qatar. En effet, le numéro 10 du PSG va disputer la Coupe du Monde avec le Brésil. En grande forme et plus motivé que jamais, l'international auriverde entend briller lors de cet événement. Mais voilà que Neymar s'exposerait à une grosse sanction. Explications.

Avec la France ou encore l'Argentine, le Brésil fait partie des favoris de la prochaine Coupe du Monde. La Seleçao pourra notamment compter sur un très grand Neymar, qui affiche une forme étincelante avec le PSG depuis le début de la saison. Le coup d'envoi du Mondial approche ainsi à grand pas et pour le Brésil, cela débutera le 24 novembre avec une rencontre face à la Serbie.

Un but en l'honneur de Bolsonaro ?

Et récemment, Neymar avait d'ailleurs fait une grosse déclaration en vue de la Coupe du Monde. Celle-ci n'avait d'ailleurs pas manqué de faire polémique. Déjà critiqué pour son soutien envers Jair Bolsonaro, candidat à la présidentielle au Brésil, Neymar avait fait la promesse de dédier son premier but au Mondial à Bolsonaro. Le numéro 10 du PSG et du Brésil prévoit de mimer le nombre 22, celui que les Brésiliens doivent indiquer pour élire le rival de Lula. « La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux », avait ajouté Neymar.

Une sanction va tomber pour Neymar ?