Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar est annoncé

Publié le 26 octobre 2022 à 03h30

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, il était prévu que Neymar quitte le PSG. Tels étaient en tout cas les plans du Qatar avec le numéro 10 brésilien. Finalement, Neymar est toujours là, lui qui a d'ailleurs un contrat allant jusqu'en 2027. Malgré cela, un transfert resterait d'actualité et pourrait intervenir dès l'été prochain.

Cet été, Neymar a activé une option dans son contrat, levant ainsi une année supplémentaire. Le voilà désormais lié jusqu'en 2027 avec le PSG. Un contrat longue durée qui n'a toutefois pas empêché les rumeurs à propos d'un possible transfert. En effet, durant l'intersaison, il était annoncé que le Qatar souhaitait se séparer de Neymar. Un départ auquel Kylian Mbappé n'était d'ailleurs pas opposé. Mais encore fallait-il trouver preneur. Alors que les prétendants ont été rares sur le marché, l'ancien du FC Barcelone est finalement resté au PSG.

Mercato - PSG : Luis Campos déjà sur le départ ? La réponse tombe https://t.co/z56sru4DtD pic.twitter.com/cCyZxdXVO8 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

Un transfert en fin de saison pour Neymar ?

D'ailleurs, depuis le début de la saison, Neymar flambe avec le PSG. Alors que le Brésilien fait les beaux jours du club de la capitale, un transfert fait encore et toujours parler. Et ce mardi, pour L'Equipe , c'est Zé Roberto qui a remis le dossier d'un transfert de Neymar au premier plan. En effet, l'ancien international brésilien a assuré : « Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr. Neymar est un garçon sensible. Il a besoin du soutien des supporters, des médias, du groupe. S'il ne se sent pas aimé, il va aller voir ailleurs ».

Direction le Real Madrid ?