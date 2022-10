Foot - PSG

PSG : Le Graët confirme une énorme révolution après les menaces de Mbappé

Publié le 26 octobre 2022 à 23h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé avait d’abord refusé de participer aux activités marketing des Bleus, la FFF a revu la convention des droits à l’image. Interrogé sur l’implication de l’attaquant du PSG, Noël Le Graët confirme le rôle qu’il a joué mais dément certains faits, dont la répartition des primes. Le président de la FFF a également rassuré sur l’avancée de ce dossier.

Le mois dernier, lors du dernier rassemblement précédant la Coupe du Monde, Kylian Mbappé avait confirmé qu’il ne participerait pas aux opérations marketing si jamais la convention des droits à l’image n’était pas revue. Dans la foulée, la FFF a réagi et a accepté de changer sa position sur le sujet. Une victoire pour l’attaquant du PSG qui a donc participé, dès le lendemain, aux différentes activités de sponsoring prévues.

«Il n’a jamais contesté la répartition des droits à l’image»

Interrogé sur le sujet, Noël Le Graët reconnaît que Kylian Mbappé a grandement contribué à ce changement mais il nie certaines révélations. « Concernant notre relation, il a été énoncé tant de contre-vérités. Qu’il réclamait plus d’argent, notamment. Tout cela est faux ! Il n’a jamais contesté la répartition des droits à l’image (22 000 euros par match). Kylian fait partie des délégués avec Hugo (Lloris), Raphaël (Varane)… et c’est tant mieux. Tout s’est bien passé lors du dernier rassemblement. C’est très bien qu’il y ait des échanges, du partage d’idées, c’est constructif et on va travailler. Kylian aime profondément l’équipe de France », a lancé le président de la FFF dans un entretien accordé au journal Le Parisien.

PSG : Après la polémique Mbappé, le vestiaire des Bleus sort du silence https://t.co/nuFiwn28Zu pic.twitter.com/n4Ws1lfbS6 — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Noël Le Graët fait un point sur la situation