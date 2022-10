Foot - PSG

PSG : Après la polémique Mbappé, le vestiaire des Bleus sort du silence

Publié le 26 octobre 2022 à 17h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Il y a un mois, lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé avait relancé le sujet sur la convention des droits à l’image. Alors que la FFF a accepté de revoir sa position, les joueurs de l’équipe de France ont publié un communiqué pour annoncer leurs différentes exigences sur ce dossier épineux.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, le sujet des droits à l’image a été au centre de l’attention. En effet, vu que sa discussion avec Noël Le Graët n’avait rien donné, Kylian Mbappé avait mis la pression sur la FFF en annonçant qu’il ne participerait pas aux opérations de sponsoring. Une « menace » de la part du numéro 7 du PSG prise au sérieux par la Fédération française de football qui a décidé d’agir rapidement.

La FFF accepte de revoir la convention

« Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection. La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs », avait déclaré la FFF dans un communiqué, en réponse au coup de pression de l’attaquant du PSG.

Mercato - PSG : Un phénomène se rapproche de Paris, le Real Madrid va riposter https://t.co/OFyG2qFEDk pic.twitter.com/rbGy1m3D3a — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Les Bleus ont publié un communiqué