Mercato : Kalimuendo est déjà oublié au RC Lens

Publié le 30 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Rennes, Arnaud Kalimuendo a joué au RC Lens ces deux dernières saisons. Prêté par le PSG chez les Sang et Or, le jeune attaquant avait fait de très belles prestations dans le nord de la France. Malheureusement, cette belle histoire a pris fin lors du dernier mercato estival. Kalimuendo a fait ses valises et pour le remplacer, le RC Lens est allé chercher Loïs Openda. Un recrutement qui fait oublier le Rennais.

Important dans le schéma de Franck Haise au RC Lens, notamment la saison dernière, Arnaud Kalimuendo n’a toutefois pas poursuivi l’aventure chez les Sang et Or lors de cet exercice. Une grosse perte pour les Lensois qu’il a fallu pallier. Et dans le nord de la France, on a bien fait ses devoirs. Le départ de Kalimuendo a été anticipé à merveille avec le transfert de Loïs Openda. A 22 ans, le Belge n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de trouver sa place du côté de Lens.

« Je n'avais pas perdu confiance en moi »

Dès son arrivée au RC Lens, Loïs Openda s’est immédiatement montré décisif. Mais voilà que cela s’est un peu plus compliqué lors des derniers matchs. Une période délicate qui semble désormais être de l’histoire ancienne si l’on en croit sa performance face à Toulouse ce vendredi. Entré en cours de match, Openda a offert la victoire au RC Lens en inscrivant un triplé.



« Je suis content, car j'ai pu aider l'équipe à obtenir les trois points. Je sortais d'une série sans marquer peu évidente. Ce n'était pas simple, mais je n'avais pas perdu confiance en moi. Mes équipiers et le coach n'ont pas douté également. Je pense avoir répondu de la meilleure des façons ce soir. Je dois continuer, pour ne pas m'arrêter à ça. J'ai senti beaucoup de confiance après mon troisième but. J'étais délivré », a d’ailleurs expliqué Openda après son triplé.

