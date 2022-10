Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un transfert XXL a capoté

N’étant pas convaincu par les attaquants derrière Karim Benzema, le Real Madrid cherchait à recruter une nouvelle doublure pour l’international tricolore. Le club madrilène avait alors ciblé Gabriel Jesus, qui était annoncé sur le départ à Manchester City. Cependant, le transfert n’a pas pu se faire à cause d’un problème avec Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao.

Cet été, le Real Madrid cherchait un remplaçant pour Karim Benzema. Luka Jovic n’a pas convaincu, Borja Mayoral et Mariano Diaz non plus. Le club madrilène s’est d’ailleurs séparé des deux premiers, transférés respectivement à la Fiorentina et Getafe. Le Real Madrid s’était donc mis en quête d’un nouveau buteur. Et Florentino Pérez voulait piocher en Premier League.

Le Real Madrid voulait Gabriel Jesus, mais...

Selon les informations de Marca , le Real Madrid voulait recruter Gabriel Jesus en tant que doublure de Karim Benzema. Toutefois, le club madrilène s’est retrouvé bloqué par son quota de joueurs extra-communautaires avec les présences de Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao, Takefusa Kubo et Reinier dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Florentino Pérez a alors dû renoncer à cette piste cet été.

Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao désormais ressortissants espagnols

Si Gabriel Jesus était resté à Manchester City, le Real Madrid aurait pu passer à l’action pour lui cet hiver ou l’été prochain. Les trois places occupées par les Brésiliens sont désormais libres puisqu’ils ont obtenu leur passeport européen. Manque de chance, Gabriel Jesus s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec Arsenal. Florentino Pérez va devoir se tourner vers une autre option.