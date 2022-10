Foot - Mercato - Real Madrid

Transferts - Real Madrid : Avec Vinicius Jr, le mercato est relancé

Publié le 29 octobre 2022 à 17h30

Pierrick Levallet

Bridé sur le mercato dernièrement, le Real Madrid sera désormais plus libre lors des prochaines fenêtres. Le club madrilène a réglé son problème lié aux joueurs extra-communautaires et devrait désormais être en mesure de recruter qui il souhaite. Par ailleurs, la Coupe du monde devrait servir de vitrine au Real Madrid pour son recrutement, alors que certains retours pourraient également avoir lieu.

Ces dernières années, le Real Madrid ne pouvait pas mener son mercato comme il le voulait à cause de son quota de joueurs extra-communautaires. Mais pour les prochaines périodes des transferts, le club madrilène va être totalement libéré de ce poids. Comme rapporté par El Confidencial , Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao ont désormais un passeport européen et sont considérés comme des ressortissants espagnols. Trois places pour des joueurs extra-communautaires sont donc libres. De quoi débloquer plusieurs dossiers, comme Endrick ou encore Jude Bellingham. Mais pas seulement... Par ailleurs, le Real Madrid devrait suivre d’un œil très intéressé la Coupe du monde dans quelques semaines.

Le Real Madrid va suivre la Coupe du monde de près

À en croire les informations de Marca , le Mondial pourrait en effet servir de vitrine du mercato du côté de la Casa Blanca . Comme avec James Rodriguez en 2014, le Real Madrid devrait scruter avec attention les joueurs brillants du tournoi et pourrait se jeter sur eux si la direction du club les juge nécessaires pour renforcer les rangs de Carlo Ancelotti. Mais avec le problème des joueurs extra-communautaires réglé, certains retours pourraient également avoir lieu.

Des indésirables vers un retour ?