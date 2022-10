Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a trouvé la solution pour ces deux transferts XXL

Publié le 29 octobre 2022 à 00h30

Amadou Diawara

Après Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni, le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour deux autres transferts : Endrick et Jude Bellingham. Bloqué par le statut d'extra-communautaire de ces deux joueurs, le club merengue a réussi à trouver une solution. En effet, le Real Madrid aurait débloquer de la place grâce à Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao, qui ont désormais un passeport espagnol.

Lors du dernier mercato estival, le PSG et le Real Madrid se sont fait la guerre. En effet, les deux clubs se sont disputés pour Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni. Et au final, le PSG et le Real Madrid sont dos à dos, avec une victoire chacun.

Vinicius Jr n'est plus extracommunautaire depuis septembre

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - mais il a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris. En ce qui concerne Aurélien Tchouameni, il figurerait sur les tablettes du PSG et du Real Madrid. Et c'est finalement le club emmené par Carlo Ancelotti qui a raflé la mise, offrant un chèque d'environ 80M€ à l'AS Monaco.

Rodrygo et Militao ont suivi l'exemple de Vinicius Jr

Le mercato estival ayant fermé ses portes, le PSG et le Real Madrid n'ont pas mis fin à leur combat pour autant. En effet, les deux colosses européens seraient désormais à la lutte pour les transferts du Brésilien Endrick (16 ans) et de l'Anglais Jude Bellingham (19 ans). Mais sachant que ces deux cracks sont extra-communautaires, le Real Madrid était dans l'incapacité de les recruter. Toutefois, la donne a totalement évolué aujourd'hui.

Le Real Madrid peut maintenant recruter Endrick et Bellingham