Mercato - PSG : Le Qatar rêve d'un coup XXL avec ce crack, le Real Madrid contre-attaque

28 octobre 2022

Annoncé comme un futur crack, Endrick suscite déjà de grosses convoitises en Europe. L’attaquant âgé de seulement 16 ans serait notamment dans le viseur du PSG et du Real Madrid, et alors que l’écurie parisienne aurait récemment bougé ses pions dans ce dossier, Florentino Pérez a l’intention de réagir dans les prochains jours.

A 16 ans, il est déjà la nouvelle sensation du football brésilien, et cela n’est pas passé inaperçu en Europe. Né en juillet 2006, Endrick épate par sa précocité, lui qui est devenu cette semaine le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien sous le maillot de Palmeiras. Un club dans lequel évoluera l’attaquant jusqu’à sa majorité, soit en 2024, mais cela n’empêche pas la plupart des mastodontes du Vieux Continent de s’activer en attendant. Tout indique en effet que l’avenir d’Endrick se décidera dans les prochaines semaines, et le PSG espère sortir vainqueur de cette grande bataille.

Une offensive du PSG pour Endrick ?

Ces derniers jours, Sport a révélé l’existence d’une offre parisienne estimée à 20M€, démentie depuis au Brésil, mais ce montant semble quoi qu’il en soit insuffisant pour faire plier Palmeiras, réclamant déjà entre 35 et 40M€ pour son crack. Selon la presse auriverde, le Qatar aurait demandé à Luis Campos de se rendre au Brésil pour avancer dans le dossier Endrick, mais le Real Madrid reste en embuscade.

Le Real Madrid va réagir