Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé déjà identifié ?

Publié le 30 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le collimateur du PSG alors qu’il dispose d’un temps limité à l’Atlético de Madrid et que l’avenir de Kylian Mbappé au Parc des Princes semble de nouveau incertain, João Félix fait l’objet de nombreuses spéculations. Et son départ des Colchoneros semble se préciser si l’on en croit les derniers éléments.

João Félix et l’Atlético de Madrid, c’est bientôt la fin ? Depuis le début de la saison, l’attaquant portugais de 22 ans se plaint de son temps de jeu et pourrait même envisager un transferts. À en croire les dernières tendances, Félix aurait même chargé son agent de sonder le marché des transferts à la recherche d'un nouveau challenge. Et alors que l'Atlético a été récemment été éliminé de la Ligue des champions, João Félix se rapproche un peu plus de la sortie.

La piste PSG évoquée pour João Félix

Le quotidien espagnol AS a récemment annoncé que le PSG suivrait avec grande attention la situation de João Félix et pourrait même passer à l’action dès le prochain mercato de janvier pour tenter sa chance avec l’international portugais, également courtisé par Manchester United et le Bayern Munich. Il faut dire que les nouvelles spéculations sur de potentielles envies de départ de Kylian Mbappé contraignent le PSG à chercher un plan B sur le marché, et l’option João Félix pourrait donc être viable avec ses envies de départ de l’Atlético où son contrat court jusqu’en 2026.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

