Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant la Coupe du monde, une recrue de Campos affiche une grosse inquiétude

Publié le 30 octobre 2022 à 10h30

Arthur Montagne

A trois semaines du début de la Coupe du monde, la plupart des joueurs commencent à sérieusement se projeter sur la compétition. International espagnol, Carlos Soler a de très grandes chances d'être convoqué par Luis Enrique pour aller au Qatar. Et le joueur du PSG reconnaît que le risque de blessures peut être inquiétant, bien qu'il n'y pense pas en match.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a obtenu le transfert de Carlos Soler, recruté pour 18M€ en provenance de Valence. Peu utilisé dans un premier temps, le polyvalent espagnol comment petit-à-petit à s'intégrer et à faire son trou à Paris. De bon augure à quelques jours de l'annonce de la liste de la Roja pour la Coupe du monde que Luis Enrique dévoilera le 10 novembre. Carlos Soler, qui a de très grandes chances de faire partie du voyage au Qatar, évoque cette situation.

Mercato - PSG : Après son transfert, Carlos Soler a reçu une aide importante à Paris https://t.co/EsE9yB4cCn pic.twitter.com/tKlrETIbE0 — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

«N’importe quel type de blessure peut vous priver de la compétition»

« Oui, c’est vrai que c’est super spécial de jouer un Mondial et de représenter son pays. C’est la plus grande chose qui peut arriver à un footballeur. Je vais tout faire pour jouer et aider mon club et ensuite faire partie de la liste pour le Mondial », assure-t-il en zone mixte après la victoire du PSG contrat Troyes (4-3), avant de se prononcer sur le risque de blessure : « Pendant un match on ne pense pas à ça. C’est vrai que plus on s’approche plus n’importe quel type de blessure peut vous priver de la compétition mais on n’y pense pas . »

Soler est heureux au PSG