Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Après son transfert, il vit un rêve à Paris

Publié le 30 octobre 2022 à 10h00

Arthur Montagne

Dans les dernières heures du mercato, le PSG n'a pas chômé pour renforcer son effectif et a notamment recruté Carlos Soler en provenance de Valence pour environ 18M€. L'international espagnol, qui a d'abord peu été utilisé, s'est finalement intégré à l'effectif parisien comme en témoignent ses deux buts cette semaine. Et il se réjouit d'ailleurs d'évoluer aux côtés de joueurs tels que Lionel Messi et Neymar.

Durant le mercato estival, le PSG s'est concentré sur le recrutement de joueurs de complément, capables de faire des différences dans la rotation afin de faire souffler les titulaires, surtout dans une saison coupée en deux par la Coupe du monde. C'est notamment dans cette optique que Carlos Soler a été recruté en toute fin de mercato en provenance de Valence pour environ 18M€. D'ailleurs, l'international espagnol a d'abord été très peu utilisé, se contentant de bouts de match. Mais il commence à se faire une place au PSG.

Mercato - PSG : Après son transfert, Carlos Soler a reçu une aide importante à Paris https://t.co/EsE9yB4cCn pic.twitter.com/tKlrETIbE0 — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Soler savait que ce serait difficile...

En effet, déjà buteur contre le Maccabi Haïfa après son entrée en jeu (7-2), Carlos Soler était titulaire face à Troyes samedi et a encore marqué (4-3). Présent en zone mixte après le match, l'Espagnol s'est ainsi prononcé sur son intégration. « C’est vrai que je n’ai pas pu disputer beaucoup de minutes. Je savais en venant ici, dans un club aussi énorme, ce serait compliqué. Ce soir j’ai pu jouer et marquer. Je me sens bien. C’est vrai que ça a été une semaine spéciale pour moi. Je suis très heureux », révèle-t-il dans des propos rapportés par Le Parisien .

... mais s'enflamme pour son transfert au PSG