Mercato - PSG : Quel crack doit être la priorité de Luis Campos ?

Publié le 30 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Ces dernières années, le PSG était habitué à recruter des stars, des joueurs de classe mondiale comme Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Mais lors des prochaines sessions de transferts, le club parisien pourrait tenter des paris en mettant la main sur des jeunes en devenir. Conseiller sportif du PSG, Luis Campos surveillerait de nombreux cracks sur le marché.

« On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes ». Après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ouvrait une nouvelle ère au PSG. Fini les privilèges et les recrues XXL. Arrivé dans un rôle de conseiller sportif et chargé de la partie recrutement, Luis Campos souhaite, avant tout, mettre la main sur des joueurs de football, prêts à mouiller le maillot. Le dernier mercato estival illustre la nouvelle politique menée par les responsables du PSG. Le recrutement est moins reluisant, mais pas moins efficace selon Campos, qui pourrait également se concentrer sur des jeunes pépites.

Le PSG à l'assaut de plusieurs cracks

Ces dernières années, les jeunes joueurs, notamment formés au PSG, ont souvent été mis de côté. Plusieurs d'entre eux ont, d'ailleurs, fait le choix d'aller voir ailleurs pour poursuivre leur progression. Mais arrivés cet été, Luis Campos et Christophe Galtier ont décidé d'offrir du temps de jeu à certains espoirs comme Warren Zaïre-Emery. Et dans les prochains mois, plusieurs jeunes pourraient débarquer. En effet, de nombreuses pépites figureraient sur la short-list de Luis Campos selon les médias français et étrangers.

Les pistes sont nombreuses pour Luis Campos

Il y a quelques jours, le 10Sport.com avait annoncé en exclusivité l'intérêt du PSG pour Antonio Silva, jeune défenseur du Benfica. Au sein du club portugais, Luis Campos aurait aussi coché le nom de Cher Ndour. Le club parisien prospecte aussi au Brésil. Selon nos informations exclusives, le PSG suit Andrey Santos (Vasco de Gama). Vitor Roque(Atlético Paranaense), mais surtout Endrick (Palmeiras) ont aussi été associés à la formation française.

Endrick, un dossier prioritaire pour le PSG

Selon certains médias brésiliens, Luis Campos se serait rendu au Brésil pour négocier avec Palmeiras et s'attacher les services d'Endrick, convoité aussi par le Real Madrid et le Barça. Agé seulement de 16 ans, il est comparé aux plus grands et pourrait représenter le futur du PSG. Ces dernières semaines, les noms de Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Rafa Marin (Real Madrid) ou encore Jude Bellignham (Borussia Dortmund) ont aussi été cités.



