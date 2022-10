Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Une énorme bataille prend forme pour cette piste à 120M€

Publié le 31 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Auteur d’excellentes performances sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham s’est fait remarquer sur le marché des transferts. Le joueur de 19 ans serait sur les tablettes du PSG. Toutefois, le Real Madrid serait également de la partie tout comme les mastodontes de Premier League, et plus particulièrement Liverpool et Chelsea.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham affole déjà le marché des transferts. Sous les couleurs du Borussia Dortmund, le milieu de terrain anglais se montre impressionnant. Ses performances se sont fait remarquer sur le marché, à tel point que des clubs comme le PSG le suivraient de près. Antero Henrique voudrait faire venir Jude Bellingham, estimé à 120M€, dans la capitale pour renforcer les rangs de Christophe Galtier. D’ailleurs, le joueur de 19 ans aurait déjà tranché pour son avenir.

Dortmund ne va pas se laisser faire pour Bellingham

Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2025, Jude Bellingham aurait bien l’intention de quitter le Borussia Dortmund cet été d’après les informations d’ AS . Cependant, le club de la Ruhr ne compte pas se laisser faire. Le pensionnaire de Bundesliga voudrait prolonger son contrat et même augmenter le montant de sa clause libératoire en la fixant à 150M€ afin de dissuader ses prétendants. Une somme qui pourrait effectivement refroidir le Real Madrid à en croire le média espagnol.

Le Real Madrid est déjà passé à l’action

La formation madrilène ne voudrait pas dépasser les 100M€ pour recruter Jude Bellingham. Cependant, la direction merengue estime qu’un accord pourrait être trouvé au vu des relations amicales avec le Borussia Dortmund. D’ailleurs, le Real Madrid devrait être plus libre dans ce dossier maintenant que le problème de ses joueurs extra-communautaires est réglé. La Casa Blanca est désormais en mesure d’accueillir Jude Bellingham sans aucun souci et serait même passé à l’action pour attirer le joueur de 19 ans dans la capitale espagnole. Des contacts avec l’entourage de l’international anglais auraient déjà été initiés.

Liverpool et Chelsea en embuscade

De son côté, Jude Bellingham n’aurait pas encore totalement tranché pour sa prochaine destination. Si le PSG semble passer au second plan, l’Anglais hésiterait encore entre le Real Madrid et la Premier League. Dans le championnat anglais, Liverpool et Chelsea seraient particulièrement intéressés par l’idée de rapatrier l’ancienne pépite de Birmingham City. Une énorme guerre est en train de se préparer pour Jude Bellingham. Le PSG et Antero Henrique devront jouer des coudes pour attirer l’Anglais à Paris.