Mercato - OM : Le prochain transfert de Longoria se précise

Publié le 31 octobre 2022 à 08h45 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 08h45

Hugo Chirossel

Alors que son père et agent avait récemment mis la pression sur les dirigeants de l’OM concernant son temps de jeu, Gerson n’a pas convaincu samedi face à Strasbourg (2-2). Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en cours de jeu à un peu moins de 20 minutes de la fin de la rencontre. Son attitude n’aurait pas du tout plu en interne, de quoi relancer encore plus les rumeurs autour d’un départ en janvier.

L’Olympique de Marseille n’y arrive plus. Les hommes d’Igor Tudor restent sur une seule victoire lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues. Alors qu’ils menaient 2-0 à la pause, ils se font fait rejoindre dans le second acte face à Strasbourg samedi (2-2).

Une attitude qui ne passe pas

L’entrée en jeu d’un homme n’a d’ailleurs pas du tout plus à l’état-major marseillais lors de cette rencontre. En effet, La Provence indique que Gerson, qui a remplacé Cengiz Ünder à la 72e minute, s’est fait remarquer. Les dirigeants de l’OM auraient trouvé son attitude à la Meinau inadmissible, constatant ainsi qu’il n’avait plus envie.

