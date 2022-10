Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son transfert de l’OM, ce crack se justifie

Publié le 31 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, Boubacar Kamara et Maxime Lopez ont été les rares exceptions des joueurs issus du centre de formation ayant réussi à jouer en équipe première. Certains espoirs étaient pourtant prometteurs. C’était le cas de Bilal Boutobba. Ce dernier a toutefois fait le choix de quitter l’OM en 2016 afin de prendre la direction du FC Séville. Une décision évoquée par Boutobba.

Aujourd’hui en Ligue 2 à Niort, Bilal Boutobba était promis à un bel avenir quand il était au centre de formation de l’OM. Prometteur, le milieu offensif n’aurait toutefois jamais réellement eu sa chance en équipe première. Boutobba a alors fait le choix de tenter sa chance à l’étranger. En 2016, il décide de quitter l’OM pour filer au FC Séville.

« Je n’ai pas de regrets »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Bilal Boutobba est revenu sur son départ de l’OM. Celui qui évolue aujourd’hui à Niort et qui est passé par le FC Séville puis Montpellier explique alors : « Je n'ai pas de regrets. Enfin si, les seuls regrets que j'ai, c'est d'avoir écouté certaines personnes. Des personnes m’ont conseillé de partir ? Voilà ! Enfin disons, de mauvaises personnes... Sinon, d'être parti de Marseille, non. Parce qu'avant l'OM, c'était compliqué, il faut dire ce qui est. Ce n'était pas comme maintenant avec un président comme Longoria qui connaît le foot. Là, il y a de la stabilité. On sent que la formation est considérée et qu'elle peut devenir au centre du projet ».

« Je pense que j'aurais réussi à l’OM »