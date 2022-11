Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Le feuilleton du prochain mercato déjà connu ?

Publié le 1 novembre 2022 à 03h15

Auteur d’une remarque saison l’an passé avec l’OM, Gerson a beaucoup plus de mal à se mettre en valeur ces derniers mois sous les ordres d’Igor Tudor. Et la rupture semble désormais totale entre la direction de l’OM et le milieu offensif brésilien, qui devrait logiquement animer le prochain mercato.

Grand artisan du très bon exercice 2021-2022 de l’OM qui a notamment permis d’obtenir une qualification en Ligue des Champions, Gerson peine à retrouver son meilleur niveau. Pas toujours titulaire depuis la nomination d’Igor Tudor a poste d’entraîneur, l’international brésilien est dans le dur cette saison.

La direction de l’OM agacée par Gerson

Dans ses colonnes lundi, La Provence a indiqué que Gerson, qui a remplacé Cengiz Ünder à la 72e minute lors du déplacement à Strasbourg, aurait considérablement agacé la direction de l’OM qui a trouvé son attitude inadmissible, constatant ainsi qu’il n’avait plus envie. Et ce n’est pas tout.

« On va aller voir ailleurs »