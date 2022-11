Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réclamé par Leonardo, Campos a eu du flair avec Pogba

Publié le 1 novembre 2022 à 14h30

Axel Cornic

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba semblait être l’un des grands objectifs de Leonardo pour le mercato estival 2022. Le Brésilien a toutefois été écarté en fin de saison et son successeur Luis Campos a activé ses propres pistes... et l’international français n’en faisait pas partie.

Dès le printemps dernier, Leonardo a commencé à activer plusieurs pistes pour renforcer l’effectif du PSG et cela semblait notamment passé par de nombreux internationaux français. C’est le cas d’Ousmane Dembélé et de Paul Pogba, qui se trouvaient tous les deux en fin de contrat et qui auraient pu donc rejoindre le PSG pour 0€. Finalement aucun des deux n’est arrivé, puisque le premier a prolongé au FC Barcelone, tandis que le second a filé à la Juventus.

Leonardo voulait Pogba, mais...

Cela est notamment lié au changement de projet au PSG, avec le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, qui a imposé ses idées. Justement, parmi elles il n’y avait ni Dembélé ni Pogba et pour ce dernier, le temps pourrait bien avoir donné raison au nouvel architecte du PSG. Arrivé à la Juventus, le milieu français n’a en effet pas joué la moindre minute cette saison et tout récemment, il a été victime d’une nouvelle blessure qui l’a poussé à déclarer forfait pour la Coupe du monde.

100 matchs ratés avec Manchester United

Luis Campos a très bien pu être alerté par les dernières saisons de Paul Pogba à Manchester United. Le retour du Français en Angleterre a été semé de nombreux pépins physiques, plus ou moins importants, qui lui ont fait rater pas moins de 100 matchs de 2016 à 2022. D’ailleurs, si l’on s’en tient seulement à l’année 2022, Pogba n’a disputé en tout et pour que 12 rencontres, avec 803 minutes de jeu.

Une énorme polémique évitée ?

En dehors des terrains, Paul Pogba aurait également pu être un poids pour le PSG. Personne n’est en effet passé à côté de l’énorme polémique qui l’a frappé de plein fouet, sous fons d’extorsion de fonds, de menaces de mort et de braquage à l’arme lourde. Le PSG a déjà assez de frasques à régler de son côté et celle-ci, qui a été particulièrement commenté en France comme à l’étranger, aurait peut-être pu compliquer le travail de Campos et de Christophe Galtier, pilotes du nouveau projet QSI.