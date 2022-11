Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Messi met le feu au mercato, il reçoit un gros message

Publié le 1 novembre 2022 à 11h45

Lionel Messi ne verra son contrat qu'expirer en juin prochain, mais figure déjà au cœur de l'actualité. De nombreuses équipes espèrent l'accueillir à la fin de la saison, lorsque son contrat avec le PSG prendra fin. Le FC Barcelone essaierait de le rapatrier selon la presse espagnole et une légende du club a tenu à l'interpeller ce mardi.

Une bataille à trois se prépare pour Lionel Messi. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG a l'intention de prolonger son contrat après la Coupe du monde. Mais la concurrence promet d'être rude dans ce dossier Messi avec la présence de l'Inter Miami, mais aussi du FC Barcelone.

PSG : A Barcelone, on n’oublie pas Lionel Messi https://t.co/CnjaxR7bBn pic.twitter.com/5EuQoVcBmr — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Messi toujours dans les plans du Barça

Selon les informations de Sport , Joan Laporta, président du FC Barcelone, a l'intention de le recruter à la fin de la saison, malgré les tensions qui existent. Irrité par l'élimination de son équipe en Ligue des champions, le responsable catalan a l'intention de frapper fort et de rapatrier la légende Messi, deux ans après son départ au PSG.

Iniesta envoie un message à Messi