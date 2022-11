Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi métamorphosé grâce à deux départs ?

Publié le 2 novembre 2022 à 10h15

Recruté par le PSG à l'été 2021, Lionel Messi aura eu beaucoup de mal à s’acclimater à Paris. Mais l'attaquant argentin est métamorphosé depuis le début de la saison et semble plus ouvert à l’ensemble de ses coéquipiers, notamment depuis les départs de Leandro Paredes et Angel Di Maria à la Juventus Turin.

Arrivé libre au PSG en provenance du FC Barcelone lors du mercato estival 2021, Lionel Messi aura vécu une première saison très difficile en Ligue 1. Depuis ce début d’exercice 2022/2023, La Pulga semble avoir retrouvé son niveau et le joueur a déjà inscrit 12 buts et délivré 13 passes décisives en seulement 17 matchs. L ’ÉQUIPE révèle les dessous de cette métamorphose.

Des débuts compliqués au PSG

Comme le révèle le quotidien sportif, le changement de vie de Lionel Messi a été très difficile à vivre. Mais l’attaquant argentin n'a pour autant jamais montré de signes négatifs lors des séances d’entraînement au Camp des Loges.

Tout est relancé depuis les départs de Di Maria et Paredes ?