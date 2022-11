Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos prêt à imiter Leonardo ?

Publié le 2 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan figurerait dans les petits papiers du PSG. Et comme Lionel Messi et Sergio Ramos avant lui, l’Allemand pourrait débarquer au Paris Saint-Germain, dans le cadre du prochain mercato, grâce à un statut d’agent libre.

Au cours du mercato estival de 2021, Leonardo n’a pas fait dans le détail. Afin d’au mieux renforcer l’effectif du PSG sans verser des sommes folles en indemnités de transfert, l’ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain était parvenu à mettre la main sur quatre agents libres : Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi.

Gündogan bientôt au PSG ?

Ayant succédé à Leonardo à la tête de la section sportive du PSG, Luis Campos n’a pour sa part pas encore recruté un agent libre. Mais cette situation pourrait évoluer grâce au dossier Ilkay Gündogan. Relevo a dernièrement fait part d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de Manchester City dont le contrat arrivera à expiration au mois de juin.

Pas d’avancées concrètes pour la prolongation de Gündogan à City